Barletta-Salernitana, le probabili formazioni: Cosmi non cambia In Puglia i granata vanno a caccia del primo squillo stagionale esterno

Vincere ancora per infondere fiducia ed ottimismo. Risalire la classifica, senza ansie per dirla alla Cosmi, ma con l’ambizione di dimostrare il proprio valore. Barletta-Salernitana è un test probante per la Bersagliera. Dopo il poker al Potenza che ha scacciato un bel po' di paure e tensioni, i granata vanno a caccia del primo squillo esterno stagionale (fischio d'inizio alle ore 21) dopo l’unico match disputato lontano dall’Arechi e terminato in parità col Foggia. Di fronte, un Barletta a caccia di riscatto, arrabbiato per il ko di Casarano non senza polemiche arbitrali, in un Puttilli infuocato, lì dove anche il Bari si è inchinato.

Le scelte di Cosmi

Squadra che vince non si cambia. Cosmi riparte dal 4-4-2 che ha dato certezze: davanti a Galeotti, a destra Llano, a sinistra c’è Anastasio, ancora in vantaggio su Zoia. In mezzo ci sarà ancora un nuovo turno di stop per Capuano: conferma per Pieraccini e Celiento. In mediana spazio ancora a Tascone e Vitale, con Achik e Villa larghi. In avanti D’Ursi e La Gumina sarà la coppia gol. Lescano parte inizialmente dalla panchina.

Barletta-Salernitana, le probabili formazioni:

Barletta (3-4-2-1): Matosevic; Rossoni, Bizzotto, Vona; Coccia, Franco, Piarulli, Laringe; Partipilo, Da Silva; Ferrante. Allenatore: Paci.

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina. Allenatore: Cosmi.