Barletta-Salernitana, le probabili formazioni: Cosmi non cambia

Vincere ancora per infondere fiducia ed ottimismo. Risalire la classifica, senza ansie per dirla alla Cosmi, ma con l’ambizione di dimostrare il proprio valore. Barletta-Salernitana è un test probante per la Bersagliera. Dopo il poker al Potenza che ha scacciato un bel po' di paure e tensioni, i granata vanno a caccia del primo squillo esterno stagionale (fischio d'inizio alle ore 21) dopo l’unico match disputato lontano dall’Arechi e terminato in parità col Foggia. Di fronte, un Barletta a caccia di riscatto, arrabbiato per il ko di Casarano non senza polemiche arbitrali, in un Puttilli infuocato, lì dove anche il Bari si è inchinato.
Le scelte di Cosmi
Squadra che vince non si cambia. Cosmi riparte dal 4-4-2 che ha dato certezze: davanti a Galeotti, a destra Llano, a sinistra c’è Anastasio, ancora in vantaggio su Zoia. In mezzo ci sarà ancora un nuovo turno di stop per Capuano: conferma per Pieraccini e Celiento. In mediana spazio ancora a Tascone e Vitale, con Achik e Villa larghi. In avanti D’Ursi e La Gumina sarà la coppia gol. Lescano parte inizialmente dalla panchina.
Barletta-Salernitana, le probabili formazioni:
Barletta (3-4-2-1): Matosevic; Rossoni, Bizzotto, Vona; Coccia, Franco, Piarulli, Laringe; Partipilo, Da Silva; Ferrante. Allenatore: Paci.
Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; D’Ursi, La Gumina. Allenatore: Cosmi.