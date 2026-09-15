Cavese-Sorrento, le probabili formazioni: chance per D’Amore I metelliani sfidano la capolista. Masitto e Maiuri pensano a novità di formazione

Un derby tutto da vivere. Cavese-Sorrento (ore 21) illumina la quinta giornata di campionato. Il turno infrasettimanale di serie C ha come cartolina il Simonetta Lamberti, con di fronte una Cavese arrabbiata per il pari con rimpianti di Cosenza e un Sorrento invece che vola sulle ali dell’entusiasmo, capolista a punteggio pieno con quattro successi su quattro. Masitto riduce al minimo il turnover, con D’Amore che dovrebbe partire dal 1’ sulla sinistra, con Sava e Alberti favoriti sulla concorrenza per l’attacco. In casa Sorrento ci sono da valutare le condizioni di Maiuri, fermato nel post-gara nel weekend per un problema fisica. In attacco scaldano i motori Parker e Starita.

A presentare la gara per i rossoblu Simon Harrasser, estremo difensore del club costiero: "Dobbiamo avere sempre più fame e determinazione perché solo così la fase difensiva può funzionare. A Cava troveremo un ambiente caldo e una squadra che gioca bene oltre ad essere già molto rodata. Proveremo a mostrare la nostra identità e a fornire una prestazione gagliarda".

Cavese-Sorrento, le probabili formazioni:

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Peretti, Cionek, Nunziata; Diarrassouba, Orlando, Awua, Visconti, D’Amore; Sava, Alberti. - All. Masitto.

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Evangelisti, Cargnelutti, Loreto; Puzone, Cuccurullo, Capezzi, Potenza, Crecco; Parker, Starita. - All. Maiuri.