"Un piano per spingere Lotito a cedere la Lazio": scattano le indagini Perquisizioni in atto: al centro un possibile progetto per spingere il patron a cedere il club

"Un progetto ben definito e con diversi interlocutori per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio". Sono questi i primi dettagli emersi in queste ore. Da questa mattina sono in corso perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire una possibile strategia coordinata, che avrebbe coinvolto campagne sui social, articoli di stampa e contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti.

Come riportano le agenzie, Claudio Lotito è alle prese di una battaglia muscolare con il tifo, con contestazioni che vanno avanti da mesi e una campagna abbonamenti da minimo storico. In tal senso, secondo gli inquirenti, al centro degli accertamenti anche l’ipotesi di tentativi di influenzare l’andamento del titolo in Borsa e di una regia comune dietro le pressioni rivolte al presidente biancoceleste e senatore, nonché ex co-patron della Salernitana.