Violenza a Salerno, il M5S: "Serve un piano integrato di sicurezza urbana" "Restituire dignità ai quartieri e consentire ai cittadini di vivere senza paura"

Il Movimento 5 Stelle di Salerno esprime vicinanza alla giovane accoltellata nella notte tra mercoledì e giovedi a Salerno, richiamando l'attenzione su una questione già sollevata più volte da Claudia Pecoraro, oggi Assessora Regionale, durante la sua esperienza in Consiglio comunale.

«Non possiamo accettare che donne, giovani e famiglie abbiano paura di attraversare la propria città. L'Amministrazione deve assumersi le proprie responsabilità: servono prevenzione, illuminazione, contrasto al degrado e un presidio costante del territorio», dichiara il consigliere comunale Claudio Russolillo.

«La sicurezza non è soltanto repressione. Nasce dalle politiche sociali, dalla cultura, dalla cura degli spazi pubblici e dalle opportunità per le nuove generazioni. Occorre ricostruire il senso di comunità», aggiunge il già senatore Andrea Cioffi.

Il M5S chiede un piano integrato di sicurezza urbana, in collaborazione con Prefettura e forze dell'ordine. Salerno ha bisogno di un progetto che rimetta al centro la comunità, restituisca dignità ai quartieri e garantisca a cittadine e cittadini il diritto di vivere senza paura.