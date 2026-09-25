Crotone-Salernitana, Greco: "Sfidiamo una big con umiltà e fame di vincere" Il tecnico in conferenza stampa: "Granata squadra costruita per vincere, stimolante sfida con Cosmi"

Leandro Greco vuole regalarsi il primo successo sulla panchina del Crotone: “Ci mancano gli ultimi metri che sono i più faticosi e che rischiano di farti tornare indietro”. La sfida con la Salernitana ha il coefficiente di difficoltà altissimo ma il tecnico dei pitagorici ha fiducia: “Ci attende una partita molto complicata per la forza dell’avversario, una squadra costruita per vincere. Hanno trovato solidità, equilibrio. Per noi diventa dunque fondamentale avere queste sfide per testare, capire quanto realmente siamo distanti dai livelli della Salernitana. Servirà essere bravi, determinare meglio nelle scelte, ora dobbiamo concretizzare. Metteremo in campo umiltà, contro un allenatore che ha fatto tanto in carriera e che mi ha anche allenato. Questo è solo uno dei tanti aspetti che rendono queste sfide stimolanti. Sappiamo però che ogni partita è una possibilità di crescita”.

“Spadoni out, Guerra non al top”

Sulla formazione, Greco spiega: “Spadoni non ci sarà. Guerra rientra anche se non sta benissimo, ha fatto solo la rifinitura ma è a disposizione. A centrocampo ho l’imbarazzo della scelta, so che posso contare su tanti interpreti e che sarà una scelta anche legata alle caratteristiche degli avversari. Poi è normale avere in rosa chi avrà più spazio. Ma nel calcio con cinque cambi ci saranno chance per tutti. Ora dobbiamo continuare a crescere, chiedendo strada attraverso i risultati. In questo momento pecchiamo in lucidità sotto porta. Purtroppo abbiamo commessi errori che ci hanno penalizzato. Giovani? Non puntare su di loro non significa centrare i risultati. Sappiamo che dobbiamo salvarci, che la classifica non è ideale. Non casco nelle provocazioni del match vitale e della classifica. La strada è lunga e non mi faccio mettere pressione”.