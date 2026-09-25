Crotone-Salernitana, tra i convocati di Cosmi c'è anche De Boer

Prima chiamata per il mediano, regolarmente a disposizione anche Capuano

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Salerno.  

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 24 calciatori per la sfida in programma domani alle 14:30 allo stadio Ezio Scida contro il Crotone, valevole per la settima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Un recupero importantissimo per Serse Cosmi: dopo la frattura al dito del piede, riecco Kees De Boer. Il centrocampista ci sarà al pari del difensore Capuano. Ancora fuori per infortunio Djibril e Heinz, per i quali servirà aspettare.

Di seguito l’elenco:

PORTIERI: 1 Cevers, 12 Galeotti, 92 Perina;

DIFENSORI: 3 Zoia, 5 Celiento, 14 Villa, 16 Llano, 19 Capuano, 27 Del Pin, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 73 Pieraccini;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 8 Tascone, 32 Vitale, 77 Cardoni;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Lescano, 11 D’Ursi, 17 M. Djamanca, 20 La Gumina, 21 Boncori, 99 Bevilacqua.

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