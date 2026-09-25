Sorpreso con oltre 3 chili di cocaina: in manette un 53enne Operazione congiunta dei Carabinieri di Eboli, Agropoli e del Nucleo Cinofili di Sarno

Nella mattinata del 23 settembre, ad Eboli, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile - Sezione Operativa della locale Compagnia, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile - Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli e al Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno arrestato un 53enne partenopeo, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l'indagato, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 3,5 chilogrammi, suddivisa in 32 involucri.