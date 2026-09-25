Salernitana, c'è una convocazione in nazionale: è per la tunisina Klai

Una chiamata internazionale con sullo sfondo il sogno delle Olimpiadi di Los Angeles. Nuovo fiocco granata per la Salernitana Women. Yasmine Klai è stata convocata dalla Nazionale Femminile della Tunisia per il secondo turno delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La selezione tunisina affronterà il Senegal in una doppia sfida: andata a Tunisi l’8 ottobre e ritorno a Dakar il 13.
Nuova chiamata internazionale con la maglia della Tunisia per la calciatrice granata, punto di forza nella scorsa stagione e riconferma importante. Ora la possibilità di confrontarsi in due gare decisive per il percorso verso Los Angeles 2028.