Salerno, 23enne accoltellata: prosegue la caccia all'aggressore della Polizia Stamane gli agenti sono tornati nel bar-pasticceria dove lavora la ragazza

Prosegue la caccia all'uomo che nella notte tra mercoledì e giovedì a Salerno ha accoltellato alle spalle una 23enne. Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato sono tornati nel bar-pasticceria nel quale lavora la ragazza per provare a raccogliere qualche ulteriore elemento utile alle indagini. Gli agenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere ma la scarsa qualità dei video sta rendendo particolarmente complessa l'attività.

La vittima dell'aggressione, in un'intervista telefonica rilasciata a “Dentro la notizia” ha raccontato il suo stato d'animo per quanto accaduto: “Se uno ti aggredisce significa che ti vuole morta. Ora ho paura di uscire di casa”, le parole della 23enne che da meno di un mese si era trasferita a Baronissi. Dopo l'accaduto, intanto, il prefetto Francesco Esposito ha disposto l'intensificazione dei controlli nel centro storico. Un appello rilanciato a gran voce anche da chi vive la zona antica della città.