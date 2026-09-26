Sicurezza a Salerno, nuovi assetti per l'Arma dei carabinieri Cambi alla guida delle compagnie di Salerno e Agropoli e del reparto territoriale di Nocera

Nuovi assetti per l'Arma dei carabinieri in provincia di Salerno. A presentarli è stato il comandante provinciale Andrea Corinaldesi. "Sono cambi fisiologici nel nostro mestiere, questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane non entri troppo in confidenza perché comunque abbiamo delle attività delicate da svolgere sul territorio. Abbiamo cambiato un comandante di reparto territoriale e due di compagnia. Sono tre ragazzi con esperienze diverse ma hanno tutti un alto profilo professionale, il nostro obiettivo è garantire la massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo da oltre 200 anni".

Le novità, oltre che alla guida del comando provinciale, riguarderanno le compagnie di Salerno ed Agropoli ed il reparto territoriale di Nocera Inferiore.

"Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante del comando di Salerno, raccogliendo il testimone del mio predecessore, il maggiore Antonio Corvino", ha detto il comandante della comapgnia carabinieri di Salerno, Riccardo Angeletti. "Un saluto va a tutti i carabinieri della compagnia di Salerno. Il nostro impegno sarà orientato sicuramente alla repressione dei reati ma anche alla prevenzione che non è solo la proiezione esterna ma anche la capacità di continuare a rappresentare un punto di riferimento per il cittadino fornendo risposte efficaci, risolutive ed efficienti"

"Mi auguro di poter portare avanti in maniera adeguata l'eredità che mi ha lasciato il maggiore Giuseppe Colelella", ha aggiunto il comandante della compagnia carabinieri di Agropoli, Guido Carlo Decugis. "Mi impegnerò per conoscere il territorio e gli altri attori istituzionali. Orienteremo il nostro sforzo sulla prevenzione, sul controllo del territorio e sulla vicinanza al cittadino. Tutto orientato nell'ottica di dialogo e vicinanza alla popolazione per poter rispondere in maniera completa alle esigenze del territorio di Agropoli".

Salvatore Beneduce guiderà il reparto territoriale di Nocera Inferiore. "Arrivo in un territorio molto dinamico. Raccolgo con grande senso di resposanilità quanto fatto dal colonnello Gianfranco Albanese. L'obiettivo sarà garantire vicinanza al cittadino, creare un rapporto di fiducia con la popolazione. Non si può pensare di raggiungere determinati obiettivi senza. Ci metteremo il massimo impegno per risolvere le problematiche e dare dignità e importanza al territorio2.



