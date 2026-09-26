Incidente a Battipaglia, perde la vita un 31enne Accertamenti in corso da parte della Polizia Stradale

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio a Battipaglia. A perdere la vita è stato un ragazzo di 31 anni, deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Il fatto è avvenuto intorno alle 16 sulla rampa di accesso dell'autostrada. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una moto ed un'auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Pubblica Assistenza Vopi e una della Croce Verde. Ma nonostante i soccorsi, per il 31enne non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'incidente ha provocato ripercussioni anche alla viabilità: la strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'arteria.