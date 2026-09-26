Crotone-Salernitana 2-1, match-winner Zunno e Musso: "Che grande gioia!" L'esterno di Roccadaspide: "Per me era un derby". L'ex punta: "In granata ricordi bellissimi"

I due match-winner. Antonino Musso ha sbloccato Crotone-Salernitana 2-1 con una perla: “E’ stata una liberazione perché non riuscivamo a sbloccare le partite. Siamo andati avanti e dopo abbiamo sofferto il giusto, dimostrando cuore e determinazione. Volevamo vincere a tutti i costi. Cercavamo quel qualcosina in più, abbiamo messo il cuore e si è visto. Sfidare la Salernitana? E’ stata una tappa con Ventura, l’attaccamento che ho visto lì è stato incredibile. Non mi reputo un ex, non ci ho mai giocato ma auguro il meglio ai granata. Ora sono una squadra fortissima, con dei nomi da capogiro”.

La gioia di Zunno

Per Marco Zunno era un derby. “Vengo da Roccadaspide, ho amici e compaesani che tifano per la Salernitana. Volevamo vincere e ci siamo riusciti. Voglio ringraziare la squadra, dei valori messi in campo. Abbiamo giocato in inferiorità numerica per oltre un’ora contro una super squadra come la Salernitana ma non abbiamo sofferto, portando a casa una vittoria pesantissima. Purtroppo fin qui avevamo fatto grandi prestazioni ma ci mancava questa vittoria liberatoria.