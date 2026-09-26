Crotone-Salernitana 2-1, Greco: "La differenza è stata nell'anima e fame" Il tecnico: "Non abbiamo sofferto contro una big destinata a dominare il campionato"

Un successo pesantissimo, l'inizio di un nuovo campionato. Leandro Greco ha commentato Crotone-Salernitana 2-1: “Sarebbe stato un peccato non centrare la vittoria. Abbiamo dimostrato di essere una squadra viva, mettendo sotto una big come la Salernitana. Parliamo di una squadra che ha calciatori forti, basta guardare i cambi. Credo che la Salernitana abbia tutto per vincere. Oggi ci siamo complicati la vita ma poi con cuore, con orgoglio l’abbiamo portata a casa. Sono orgoglioso perché siamo stati lucidi, non abbiamo perso fiducia ed autostima. Abbiamo dimostrato di non essere lontani dalle squadre costruite per vincere. Non abbiamo sofferto anche in dieci, perché nel calcio la differenza la fanno l’autostima, l’anima, la voglia di vincere.

Classifica? Abbiamo prodotto molto meno rispetto quanto prodotto. Dovevamo cancellare la penalizzazione, ora inizia un altro campionato. Questo è un girone molto equilibrato, in cui servirà tanto altro non solo la qualità tecnica per vincere. Speriamo di riuscire a continuare con questa marcia".