Salerno, oltre 100mila persone in strada per le Frecce Tricolori De Luca ringrazia Mattarella e rilancia: «Grati all'Aeronautica Militare»

Oltre 100mila persone si sono riversate nel pomeriggio tra le strade di Salerno per assistere allo spettacolo delle Frecce Tricolori. A 20 anni di distanza dall'ultima esibizione, la parata dell'Aereonautica Militare ha solcato i cieli della città, tenendo con il naso all'insù cittadini, turisti e tanti appassionati di aviazione arrivati a Salerno per l'occasione. «È stata una bella giornata di festa», ha detto il sindaco Vincenzo De Luca che ha voluto ringraziare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per aver ricordato la storia della città.

«Voglio rivolgere un saluto affettuoso alle decine di migliaia di persone che sono venute qui a Salerno per godersi lo straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori», ha aggiunto il primo cittadino. «È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'Aeronautica Militare e, per suo tramite, a tutte le nostre Forze Armate».

