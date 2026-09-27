Frecce, spettacolo e polemiche a Salerno: spettatori sul lungomare che crolla La denuncia di Salerno in Comune. E Casaburi bacchetta l'assessore alla Mobilità

Spettacolo, divertimento ma anche polemiche. A Salerno l'evento delle Frecce Tricolori ha provocato inevitabili disagi per l'enorme afflusso di visitatori arrivati in città. La viabilità è andata completamente in tilt e, specie dopo l'evento, migliaia di persone sono rimaste imbottigliate per ore. «Limitare l’accesso delle auto al centro, predisporre un grande parcheggio nell’area dell’Arechi e garantire un servizio continuo di navette pubbliche era davvero così difficile?», l'affondo del consigliere comunale Gabriele Casaburi che si è scagliato contro l'assessore alla Mobilità, Rocco Galdi.

Ma non è stata l'unica polemica. Sta facendo il giro del web una foto diffusa dal gruppo civico Salerno in Comune e che ritrae decine di persone assiepate sul tratto di lungomare crollato a causa delle mareggiate. In tanti hanno superato le transenne per assicurarsi un posto in prima fila, nonostante la zona fosse interdetta. «Come sia possibile permettere ciò e mettere a rischio la sicurezza di tante persone.. vergognosa assenza di controllo da parte delle Forze dell'ordine», la denuncia di Salerno in Comune.