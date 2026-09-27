Scafatese-Team Altamura 2-0, Volpicelli rompe il tabù Guariglia Una doppietta della punta permette di centrare il successo

Una doppietta di Emilio Volpicelli permette alla Scafatese di battere il Team Altamura (2-0) e di sfatare finalmente il tabù Raffaele Guariglia, stadio in cui la Scafatese non aveva mai vinto fin dalla sua prima sfida del 1995.

Il commento

Con Suhs e Emmausso non al massimo e con Longo ancora a mezzo servizio Facciolo parte con il 4-3-3 con Forte tra i pali, Guerra a destra, Novella a sinistra, Scognamiglio e Bacchetti centrali, centrocampo con Proia, Tripi e Toscano a sostegno dell’attacco formato da Palmieri, Dambros e Volpicelli, ma già dalla prima frazione il tecnico ridisegna la sua creatura chiedendo a Palmieri un doppio sacrificio sia in fase di spinta ma soprattutto in quella di copertura. Di fatto in campo ci sono solo i gialloblù che archiviano la pratica con una rete per tempo con mattatore Volpicelli, prima autore di un gol da fuoriclasse puro e poi glaciale, nella seconda frazione, a spiazzare il portiere dal dischetto. Per i canarini si tratta della prima vittoria casalinga in campionato.