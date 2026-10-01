Torna la rivista "Salerno Medica", utile per professionisti e cittadini La presentazione nella sede dell'Ordine

È stata presentata oggi, giovedì 1 ottobre, la rinnovata rivista Salerno Medica. Il giornale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, infatti, diventa uno strumento pensato per fornire ai medici e ai cittadini informazioni pratiche e utili sulle diverse realtà assistenziali della provincia.

«Non era facile individuare una personalità in grado di portare avanti una rivista molto particolare, che si occupasse delle tematiche presentate dai nostri iscritti e che, al tempo stesso, cercasse di allargare il parterre di lettori, avvicinando la rivista alle problematiche dei cittadini – dichiara Giovanni D’Angelo, presidente OMCeO Salerno - Ho proposto al consiglio dell’Ordine Antonio Giordano quale nuovo direttore sia per la sua ben nota capacità gestionale nel mondo sanitario, sia per la riconosciuta capacità di costruire un giornale aperto. L’augurio è che questa rivista possa essere di aiuto a chi gestisce direttamente la salute delle persone ma anche di supporto ai cittadini nella conoscenza dell’offerta sanitaria di questa provincia».

«Ringrazio il presidente D’Angelo e il consiglio per avermi affidato questo ruolo chiamandomi a succedere a Bruno Ravera – afferma il nuovo direttore di Salerno Medica, Antonio Giordano, già direttore generale dell'AORN Ospedali dei Colli di Napoli - Ho immaginato per la rinnovata rivista un taglio editoriale che mantenesse per gli iscritti la possibilità di esprimere un’opinione su un tema connesso alle nostre professioni, ma che soprattutto offrisse un servizio ai colleghi. L’idea, quindi, è dedicare ogni numero di Salerno Medica all’offerta assistenziale della nostra provincia, attraverso i servizi erogati dall’Asl e dall’Azienda Ospedaliera. Per ogni numero uno speciale: dall’offerta di Salute mentale a quella di Prevenzione, dalla Chirurgia generale o specialistica all’Assistenza territoriale o di lungodegenza, e così via. In tanti – conclude Giordano - non hanno una conoscenza completa dell’offerta sanitaria, e questo porta frequentemente i pazienti alle vie più semplici, fra cui il fuori Regione. Abbiamo deciso, quindi, di realizzare numeri tematici, scegliendo di iniziare dal Dipartimento di Salute Mentale. Ringrazio Giulio Corrivetti per il prezioso contributo dato a questo numero».

«È stato un grande onore che Salerno Medica abbia aperto al tema della salute mentale – dichiara lo psichiatra Giulio Corrivetti – Quindi noi, con spirito di servizio e con tanto orgoglio, abbiamo documentato come i cittadini possano rivolgersi all’Asl Salerno per trovare risposta a una serie di bisogni emergenti e anche storici che caratterizzano la sofferenza mentale. Credo che questa rivista, nel suo nuovo spirito, si ponga proprio come rivista di servizio e di documentazione per i centri, la parte ospedaliera, le strutture intermedie che riguardano la salute mentale, una guida sul come vi si accede, attraverso quali percorsi e quali modalità».