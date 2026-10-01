Grave incidente sul lavoro: operaio ustionato dal bitume bollente Il 47enne ricoverato al Cardarelli: era impegnato nei lavori di manutenzione stradale

Grave incidente sul lavoro a Sapri ieri pomeriggio in via Granozio, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato durante lavori di manutenzione stradale.

L'uomo, originario di Roccagloriosa, è dipendente di una ditta della provincia di Potenza.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe caduto dal bobcat uscito dai binari durante le operazioni, finendo sul catrame rovente.

L'operaio avrebbe riportato ustioni significative al volto e alle braccia. I colleghi hanno fatto scattare l'allarme, allertando i soccorsi,

Il 118 ha accompagnato il malcapitato all'ospedale di Sapri, ma per la tipologia di ferite riportate si è reso necessario il trasferimento al reparto specializzato del Cardarelli di Napoli.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sapri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.