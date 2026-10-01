Salernitana, Faggiano: "A Crotone una prova che non è piaciuta per niente" Il ds a Radio Firenze Viola: "Serve continuità, la nostra è squadra da podio"

Fame di continuità ma soprattutto voglia di riscatto. Una chiacchierata sul momento attuale del calcio italiano ma anche sulla Salernitana. Daniele Faggiano è intervenuto a Radio Firenze Viola e ha commentato anche il momento dei granata con non poco rammarico per la sconfitta di Crotone: “Spero nella continuità, abbiamo fatto delle belle partite ma l'ultima non mi è piaciuta assolutamente sotto nessun aspetto, per cui devo migliorare io ma devono migliorare tutti. La squadra è comunque buona e può ambire ai prime tre-quattro posti”.