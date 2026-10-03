Pellezzano, anziana strangolata dal figlio: funerali in forma privata L'annuncio dell'Amministrazione comunale

Si svolgeranno in forma strettamente privata i funerali di Maria Barone, la donna di 85 anni strangolata ed uccisa dal figlio. A renderlo noto è stata l'Amministrazione comunale di Pellezzano, interpretando la volontà dei familiari dell'anziana.

"In questo momento di profondo dolore, la famiglia chiede alla comunità rispetto, raccoglimento e discrezione, ringraziando quanti vorranno unirsi al dolore con una preghiera", si legge in un posto social. "Nel rispetto della volontà espressa dai familiari, si invita altresì ad astenesi dalle visite. L’Amministrazione Comunale, rinnovando il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia, invita tutti a rispettarne pienamente la volontà e la riservatezza. Pellezzano si stringe nel silenzio e nella preghiera attorno alla famiglia", il messaggio diffuso dall'Amministrazione comunale di Pellezzano.