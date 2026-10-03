Accoltellata a Salerno, Vietri (Fdi): "Si faccia piena luce sulla vicenda" Il deputato e commissario provinciale: "Un plauso alle forze dell'ordine"

“Un plauso alle forze dell’ordine, in particolare alla Squadra Mobile della Questura di Salerno e agli agenti del Commissariato di Ariano Irpino aì, per aver individuato in tempi rapidi il presunto responsabile della grave aggressione ai danni della 23enne accoltellata nel centro storico di Salerno”. Lo dichiara, in una nota, il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, che nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla vicenda.

“Un risultato importante, reso possibile dall’attento lavoro investigativo, dall’analisi delle immagini delle telecamere e dalla collaborazione tra i diversi presidi territoriali della Polizia di Stato. Ringrazio anche i cittadini che, con le loro segnalazioni, hanno contribuito alle ricerche. La collaborazione della comunità con le forze dell’ordine è fondamentale per garantire maggiore sicurezza. Ora spetta alla magistratura fare piena luce sull’accaduto e accertare ogni responsabilità”, conclude Vietri.