Salernitana-Bari, Rastelli: "Sarà scontro diretto, mi aspetto granata rabbiosi" Il tecnico dei pugliesi: "Si sfidano due big, i campani partiranno forte"

Nessuna conferenza stampa. Massimo Rastelli, come per Serse Cosmi, lancia il suo messaggio pre Salernitana-Bari attraverso i canali uffiicali del club pugliese: "Quella di domani è una sfida tra due squadre costruite per vincere. Dal punto di vista del peso emotivo ritengo che sarà uguale per tutte e due le squadre, con una posta in palio molto importante. Sarà un modo per misurarsi, per entrambe. Al di là dei risultati l'umore è molto buono, ma fortunatamente è sempre stato alto all'interno di questo gruppo, sin dall'inizio. Poi è normale che i risultati aiutino, danno consapevolezza e fanno credere maggiormente nel lavoro quotidiano. Quello di domenica sarà un ulteriore banco di prova, un'occasione per continuare nel nostro momento positivo. Queste sono partite che si preparano da sole a livello di motivazioni; abbiamo lavorato su alcuni aspetti che ritengo importanti, perchè in questo tipo di gare rischi di pagare a caro prezzo ogni minimo errore".

Sulla settimana

"In settimana la squadra ha lavorato con grande entusiasmo, con grande predisposizione e disponibilità, con la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno, in ogni allenamento. Ogni gara nasconde insidie e noi domani ci troveremo di fronte ad un avversario forte, tecnicamente e fisicamente, con grande esperienza, con grandi individualità, delle quali tantissime, se non tutte, superiori alla media. Non bisogna lasciarsi distrarre dalla classifica, lo abbiamo visto sabato contro il Cosenza. In più giocheremo in uno stadio e in un ambiente dove il calore della tifoseria si fa sentire".

Sulla Salernitana

"Mi aspetto una Salernitana arrabbiata e decisa; viene da una sconfitta che magari non pensava di subire e di conseguenza vorrà dimostrare che si sia trattato solo di un incidente di percorso. Cercheranno da subito di metterci in difficoltà, di sfruttare la loro qualità per crearci dei problemi. Noi dovremo essere bravi a limitare le loro potenzialità".

Fonte foto: Ssc Bari