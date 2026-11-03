Arcidiocesi di Salerno, don Antonio Quaranta è il nuovo vicario generale La nomina dell'arcivescovo Bellandi: "Una figura di alto profilo spirituale e culturale

Don Antonio Quaranta è il nuovo vicario generale dell'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. L'ufficialità è arrivata con una nota a firma della guida della chiesa locale, monsignor Andrea Bellandi.

"La scelta di don Antonio Quaranta come nuovo Vicario Generale nasce dalla volontà di offrire alla nostra comunità una figura di alto profilo spirituale e culturale, doti che emergono chiaramente dal suo ricco percorso biografico – ha spiegato Bellandi –. Don Antonio unisce a tali qualità una profonda esperienza sia in ambito pastorale, sia in quello amministrativo: ha servito a lungo la nostra Chiesa, prima come Vicario Parrocchiale e in seguito come Parroco, guidando anche la comunità della Cattedrale. Inoltre, ha già offerto un contributo prezioso e qualificato partecipando ai più importanti organismi amministrativi della nostra Arcidiocesi. Esprimo il mio sincero ringraziamento a don Antonio – ha concluso l'arcivescovo – per aver accolto questo delicato incarico e invito fin d'ora tutto il Clero, i religiosi e le diverse espressioni del laicato diocesano a camminare e collaborare pienamente con lui, nel segno di una profonda comunione, per il bene della nostra Chiesa".

Biografia di Don Antonio Quaranta:

Nato a Salerno il 27 settembre 1961, dopo alcune esperienze lavorative come dirigente in aziende del settore commerciale, entra in Seminario a Posillipo e consegue il Baccalaureato presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli (sez. San Luigi). Ordinato sacerdote il 10 febbraio 1996, si iscrive al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, dove ottiene il Dottorato in Teologia nel 2013 con una tesi dal titolo: “La proposta metafisica in Michele Federico Sciacca”.

Dopo aver svolto, dal 1996 al 2000, l’incarico di vicario parrocchiale in alcune parrocchie della Diocesi, dal 1° gennaio 2001 viene nominato Parroco della Cattedrale di Salerno, incarico che mantiene fino al 24 luglio 2015. Dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2020 è Parroco della Parrocchia di San Leonardo a Salerno, mentre dal 6 luglio 2018 acquisisce anche la qualifica di Amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli, della quale diviene Parroco il 1° settembre 2020, incarico che ricopre tuttora.

Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi amministrativi e diocesani: è stato Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero (2000-2002), Membro del Collegio dei Consultori (2008-2010), Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio Affari Economici dell’Ente “Colonia S. Giuseppe” (2015-2019), Membro del Comitato per il Giubileo Straordinario della Misericordia (2015-2016) e Membro del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi di Salerno (2016-2025).

Attualmente è Assistente Spirituale dell’Associazione privata di diritto diocesano “Dives in Misericordia”; dal 1° gennaio 2001 ha l’incarico di Esorcista (ed è socio dell’Associazione Internazionale Esorcisti); dal 22 gennaio 2020 è Cappellano del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, mentre dal 2 febbraio 2023 è membro del Capitolo Metropolitano di Salerno. Inoltre, dal 13 giugno 2025 svolge il ministero di Confessore presso il Pontificio Santuario della “Madonna del Rosario” di Pompei. Autore di alcune pubblicazioni, ha dedicato il suo ultimo lavoro al tema dell’Intelligenza Artificiale, dal titolo: “Algoritmi o Battiti?”.

La sua nomina a Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno succede a quella di Mons. Alfonso Raimo, già Vicario dal 1° giugno 2020 e nominato Vescovo di Terni-Narni-Amelia il 15 settembre 2026, Diocesi nella quale ha fatto il suo ingresso ufficiale lo scorso 24 ottobre.