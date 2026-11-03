Inter Under 23-Salernitana, la designazione arbitrale: fischia Recchia Prima designazione per il fischietto pugliese

Sarà Alessandro Recchia della sezione di Brindisi a dirigere la sfida tra Inter Under23 e Salernitana in programma sabato 7 novembre allo stadio Breda di Sesto San Giovanni alle 14:30. Il fischietto brindisino, sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Cocomero della sezione di Nichelino e Andrea Galluzzo della sezione di Locri, mentre il quarto uomo del match sarà Gianmarco Vailati della sezione di Crema. Al Football Video Support opererà Ionut Eusebiu Nechita della sezione di Lecco. Il fischietto pugliese incrocerà per la prima volta i granata