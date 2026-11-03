Salernitana, nuovo incarico in serie C per l'ad Pagano Arriva l'ufficialità dalla terza serie

Il Consiglio direttivo della Lega Pro si è riunito per affrontare i punti all’ordine del giorno, tra cui la nomina di un componente del Comitato esecutivo e i criteri di ripartizione dei corrispettivi derivanti da diritti audiovisivi e format commerciali.

Nel corso dei lavori, i componenti del Consiglio direttivo hanno deliberato la nomina di Umberto Pagano, amministratore delegato dell'U.S. Salernitana 1919, come membro del Comitato esecutivo della Lega Pro.

Successivamente, si è riunito il Comitato esecutivo, dove figurano anche Mauro Giacca, presidente dell’A.C. Trento 1921, e Mauro Bosco, presidente della Vis Pesaro, che ha approvato il progetto di bilancio consuntivo della stagione sportiva 2025/2026 e il progetto di preventivo economico della stagione sportiva 2026/2027, all'ordine del giorno nella prossima assemblea di Lega Pro del 3 dicembre.