Evade dai domiciliari e minaccia l'ex compagna nel bar dove lavora: arrestato E' stato bloccato dalla Polizia

Un uomo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno. Secondo quanto ricostruito, si è allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione, ha raggiunto il bar in cui lavora la sua ex compagna e si è presentato nel locale. Qui avrebbe rivolto insulti e minacce alla donna e tentato di aggredirla.

La vittima è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto.

L'INTERVENTO DEGLI AGENTI

Gli agenti dell'Upgsp della Questura di Salerno sono intervenuti dopo una segnalazione elettronica dei Carabinieri e una chiamata al 112. I poliziotti hanno bloccato l'uomo mentre cercava di uscire dal bar.

L'ARRESTO

Gli accertamenti hanno confermato che l'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari con controllo elettronico. È stato quindi arrestato con le accuse di evasione e atti persecutori.