Bonifica dell'ex impianto S.R.A. di Polla, il caso torna in Regione Campania Il consigliere Cuofano: al lavoro per trovare una soluzione per l'ambiente e la salute

“Continuiamo a seguire con attenzione la vicenda dell’ex impianto S.R.A. di Polla, anche alla luce delle preoccupazioni manifestate da gruppi di cittadini che ci hanno rappresentato il disagio per una situazione che si trascina ormai da troppo tempo e che rischia di rimanere irrisolta. Abbiamo raccolto queste sollecitazioni facendoci carico delle istanze del territorio e intensificando il confronto con gli enti competenti per ottenere risposte sul percorso necessario alla bonifica dell’area interessata dal conferimento illecito di rifiuti. La Regione Campania ci ha ora trasmesso un nuovo riscontro, nel quale vengono ricostruiti i passaggi amministrativi compiuti e si comunica che sono in via di ultimazione gli adempimenti necessari per consentire l’avvio degli interventi”, dichiara Giovanni Maria Cuofano, consigliere regionale del Gruppo Fico Presidente.

“È un passaggio importante perché chiarisce lo stato dell’iter, ma adesso dobbiamo arrivare ai fatti. Se gli adempimenti sono in fase di conclusione, è necessario che vengano completati in tempi rapidi e che si proceda concretamente con la bonifica dell’area. Su una questione di questa rilevanza per Polla e per il Vallo di Diano non sono più sufficienti riscontri amministrativi: servono tempi certi e l’avvio degli interventi”.

“La presenza di rifiuti e le criticità ambientali che interessano l’area rappresentano una questione che riguarda direttamente la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, ma anche la qualità e le prospettive del territorio. Le preoccupazioni espresse dalla comunità meritano risposte concrete e non possono restare inascoltate. Per questo abbiamo seguito la vicenda fin dall’inizio, mantenendo alta l’attenzione e sollecitando l’avanzamento della procedura. È importante che tutti i soggetti istituzionali coinvolti facciano la propria parte per arrivare rapidamente alla soluzione”.

“L’obiettivo deve essere quello di chiudere definitivamente questo percorso e restituire all’area condizioni di sicurezza e di tutela ambientale. Il nuovo riscontro della Regione rappresenta un aggiornamento importante, ma il passaggio decisivo sarà l’effettivo avvio della bonifica. Continueremo a seguire l’iter e a sollecitare le istituzioni affinché quanto annunciato si trasformi in un intervento concreto, nell’interesse dei cittadini, della salute pubblica e del futuro del territorio di Polla”, conclude Cuofano.

