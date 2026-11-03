Salernitana, nuovi guai: si fermano due granata per infortunio Nuove grane per Di Bari che ritrova De Boer e spera in La Gumina

Notizie tutt'altro che positive. La Salernitana prepara la sfida con l'Inter Under 23 ma fa i conti con altri due infortuni. A preoccupare è soprattutto Malik Djibril. L'ex Picerno si è procurato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Si spera che non siano stati intaccati i legamenti, elemento che determinerà lo stop da quantificare con gli esami strumentali.

Si ferma anche Pieraccini

Perde colpi anche la difesa. Simone Pieraccini si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al muscolo piriforme destro. Si va verso uno stop di almeno cinque settimane. Non una buona notizia per Di Bari, costretto dunque a rinunciare ad uno degli elementi più utilizzati nell'era Cosmi.

Rientra De Boer, speranza La Gumina

Per Di Bari però anche un rientro importante: Kees de Boer ha smaltito l’attacco influenzale e ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni. Antonino La Gumina ha lavorato a parte. L'attaccante prova a mettere nel mirino la candidatura per la sfida di sabato. La preparazione dai granata proseguirà domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy.