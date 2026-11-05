Raccordo Avellino-Salerno, ancora cantieri: nuovo asfalto a Fisciano Intervento da oltre 3 milioni e mezzo di euro per la pavimentazione

Lungo il Raccordo Autostradale 2 "di Avellino" sono in corso lavori di nuova pavimentazione al km 8,870, nel territorio comunale di Fisciano, in direzione Salerno.

STOP VENERDÌ 6 E RIPRESA A NOVEMBRE

Le lavorazioni saranno interrotte venerdì 6 novembre e riprenderanno entro la fine del mese.

UN INTERVENTO DA 3,5 MILIONI DI EURO

I lavori fanno parte di un intervento più ampio, con un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro, che ha riguardato anche alcuni tratti della Tangenziale di Salerno. Il cantiere è stato avviato in primavera ed è stato sospeso, tra l'altro, in occasione degli spostamenti dell'esodo estivo. Si concluderà prima delle festività natalizie.

PIÙ SICUREZZA SU UN COLLEGAMENTO STRATEGICO

La nuova pavimentazione, spiegano i responsabili di Anas, servirà a migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza e di percorribilità. Il Raccordo è un'infrastruttura strategica per i collegamenti regionali, anche con le autostrade vicine.