Intensità, parole e sorrisi: così Di Bari vuole rilanciare la Salernitana

Una scossa si spera possa arrivare anche dal campo, giudice supremo. Il rigore di Lescano a tempo scaduto ha cancellato in casa Salernitana solo l'onta della sconfitta seppur il pari con il Savoia abbia lasciato nervosismo e i fischi sonori dell'Arechi. "Sappiamo che per questa gente non basta". Vito Di Bari si è calato l'elmetto e ha iniziato la sua full immersion granata. Appena due giorni prima della sfida con il Savoia erano troppo pochi per cambiare indirizzo, provare a svoltare. Bisognava affidarsi alla forza d'animo di un gruppo frastornato, alle prese con troppe difficoltà.
La ricetta di Di Bari
"La ricerca dell'intensità e dell'aggressione" è uno dei capisaldi. Si ottiene con il lavoro, alzando i ritmi, muovendosi di squadra. Di Bari vuole inculcarlo nei suoi calciatori. Ma oltre al campo e ai risultati c'è bisogno anche di sorrisi. Per questo motivo, il tecnico ha scelto di pranzare con i suoi calciatori. Un gesto accolto col sorriso dallo spogliatoio che vuole tirarsi fuori da questo brutto momento. E poi ci sono le parole. Il tecnico tornerà in sala stampa, terza volta in appena sei giorni. Raccontarsi ma anche provare a spiegare, analizzare. Un nuovo corso dunque.