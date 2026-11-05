Intensità, parole e sorrisi: così Di Bari vuole rilanciare la Salernitana Full immersion per il tecnico granata nel mondo Salernitana

Una scossa si spera possa arrivare anche dal campo, giudice supremo. Il rigore di Lescano a tempo scaduto ha cancellato in casa Salernitana solo l'onta della sconfitta seppur il pari con il Savoia abbia lasciato nervosismo e i fischi sonori dell'Arechi. "Sappiamo che per questa gente non basta". Vito Di Bari si è calato l'elmetto e ha iniziato la sua full immersion granata. Appena due giorni prima della sfida con il Savoia erano troppo pochi per cambiare indirizzo, provare a svoltare. Bisognava affidarsi alla forza d'animo di un gruppo frastornato, alle prese con troppe difficoltà.

La ricetta di Di Bari

"La ricerca dell'intensità e dell'aggressione" è uno dei capisaldi. Si ottiene con il lavoro, alzando i ritmi, muovendosi di squadra. Di Bari vuole inculcarlo nei suoi calciatori. Ma oltre al campo e ai risultati c'è bisogno anche di sorrisi. Per questo motivo, il tecnico ha scelto di pranzare con i suoi calciatori. Un gesto accolto col sorriso dallo spogliatoio che vuole tirarsi fuori da questo brutto momento. E poi ci sono le parole. Il tecnico tornerà in sala stampa, terza volta in appena sei giorni. Raccontarsi ma anche provare a spiegare, analizzare. Un nuovo corso dunque.