Tragedia a Polla: dimessa dall'ospedale, muore donna di 31 anni Aperta un'inchiesta dopo la denuncia dei familiari, disposta l'autopsia

Saranno le indagini di carabinieri e Procura a chiarire le cause della morte di una 31enne, deceduta nelle scorse ore nel Vallo di Diano. A sporgere denuncia è stato il marito che, adesso, chiede di andare fino in fondo in questa vicenda e appurare le cause del decesso. La donna, originaria del Senegal, era arrivata in ospedale a Polla, lamentando un dolore al fianco.

Dopo essere stata visitata in Pronto soccorso, era stata dimessa. Successivamente aveva trovato ospitalità a casa di alcuni amici, in attesa di poter far rientro a casa. Ma improvvisamente le condizioni della 31enne si sono aggravate, fino al tragico epilogo. Il marito della giovane ha sporto denuncia, al fine di capire quanto accaduto. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. La salma è stata posta sotto sequestro e, ora, si attende la fissazione dell'autopsia che dovrà appurare in maniera certa le cause della morte.