Salernitana, ricordi Botheim? Fa doppietta in Champions League In granata l'attaccante non brillò

Un nome che rievoca ricordi contrastanti alla Salernitana. Erik Botheim si riprende la scena e lo fa nella cornice prestigiosa della Champions League. Nel corso di Viking FK-Sabah Futbol Klubu, match valido per la League Phase, il centravanti ex Salernitana ha realizzato un super gol al volo, colpendo sul primo palo con un'acrobazia da applausi. Nel finale di gara arriva anche la doppietta. Prima gioia per l'attaccante scandinavo, passato in granata nel giugno 2022 e oggetto anche di una battaglia legale finita al Tas di Losanna per il suo svincolo dal Krasnodar. In granata un solo gol in trentanove presenze: fece festa nel 4-0 alla Sampdoria nell'ottobre 2022. Poi le difficoltà, infine l'addio nel gennaio 2024.