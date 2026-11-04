Salernitana, Capuano scalpita e aspetta una chance: c'è anche un'altra opzione Il difensore sperava nella titolarità già col Savoia. Di Bari sa di poter contare su un leader

La mano davanti alla bocca. Il rientro nello spogliatoio che diventa occasione per parlare. Marco Capuano sperava in una chance dal 1'. In un momento di difficoltà per la Salernitana, uno dei calciatori con maggiore esperienza desiderava un'occasione per riprendersi il club granata. Lo ha ribadito anche al ds Faggiano nel pre-Savoia che lo ha accompagnato nel tunnel prima di fare ingresso negli spogliatoi. Dopo la partenza super, il difensore si era fermato nella settimana che portava al derby con la Cavese. Un ruolo determinante, centrale nell'idea tattica di Cosmi. Il tecnico corse ai ripari lanciando subito nella mischia Celiento, diventato poi un perno.

Il campo ritrovato

Nel pre-Savoia, Capuano sperava in una chance dopo lo stop muscolare di Pieraccini. Ed invece, Di Bari ha scelto di puntare sul rientrante Heinz. Una scelta dimostratasi giusta per il rendimento dell'ex Casertana, seppur con l'incognita sulla tenuta fisica dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio. Capuano è entrato in campo e ha mostrato piglio e personalità. Spera in una chance nelle prossime occasioni, candidandosi per una maglia da titolare.

Spera Zoia

Le scelte obbligate dopo lo stop di Pieraccini apre alla conferma della difesa a quattro. Con Llano, Celiento e Heinz si scalda anche Zoia. Il momento non positivo di Anastasio potrebbe aprire a novità sulla corsia sinistra. Agirebbe alle spalle di Villa, riconfermato da laterale di centrocampo.