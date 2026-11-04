Nella biblioteca della Certosa di Padula si entra solo in...calzini Le nuove disposizioni per preservare il pavimento maiolicato settecentesco

Per tutelare il pavimento maiolicato settecentesco della sala e preservare i gradini della scala, alla biblioteca della Certosa di San Lorenzo, a Padula, si potrà accedere soltanto senza scarpe. Per salire la scala elicoidale, invece, serviranno scarpe con suole di gomma. Le nuove modalità di accesso sono state rese note dalla struttura attraverso i propri canali social.

Alla base delle nuove regole c'è la necessità di preservare ambienti storici particolarmente delicati. La modalità di visita, dunque, punta dunque a conciliare l'accessibilità del patrimonio con la sua conservazione, attraverso accorgimenti che riducono anche il ricorso a materiali usa e getta. Il percorso, infatti, prevede l'utilizzo di calzature con suole di gomma per attraversare la scala elicoidale e l'accesso senza scarpe, con i soli calzini, alla sala principale. Il pavimento maiolicato, realizzato nel Settecento da Donato e Giuseppe Massa, è uno degli elementi di maggiore pregio della biblioteca. La sala si raggiunge attraverso la scala elicoidale, composta da 38 gradini monolitici che conducono all'antisala.

La biblioteca potrà essere visitata ogni sabato - esclusi i festivi - dalle 9 alle 12.30.