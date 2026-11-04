Angri, confiscati villa e autorimessa a pregiudicato morto nel 2021 L'indagine condotta dalla sezione operativa della Dia di Salerno

Una villa e un'autorimessa, per un valore complessivo stimato in circa 500mila euro, sono state confiscate dalla Direzione Investigativa Antimafia ad Angri, in provincia di Salerno. Il provvedimento, disposto dalla sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, è stato eseguito su delega della procura della Repubblica.

Gli immobili sono riconducibili al patrimonio di un pregiudicato angrese, morto nel 2021, già sottoposto in passato alla sorveglianza speciale e destinatario di altri provvedimenti di confisca eseguiti dalla Dia. L'uomo era stato riconosciuto socialmente pericoloso in seguito a condanne definitive per furto, usura, ricettazione, sfruttamento della prostituzione ed estorsione. I reati erano stati commessi, senza soluzione di continuità, tra il 1978 e il 2017.

La nuova confisca è il risultato di un'attività investigativa condotta dalla sezione operativa della Dia di Salerno, che ha passato al setaccio i patrimoni riconducibili all'uomo per individuare ulteriori beni, oltre a quelli già confiscati in precedenza. Gli accertamenti hanno consentito di ricondurre i due immobili al patrimonio del pregiudicato, nonostante fossero formalmente intestati a prestanome. Il decreto ha interessato cinque eredi dell'uomo e un terzo soggetto interessato.