Vicinanza ai cittadini, nel Salernitano inaugurata la "Panchina del sindaco" "Vuole rappresentare un sindaco che si siede accanto alla propria gente"

Una panchina tricolore per simboleggiare la vicinanza del sindaco ai cittadini e il rapporto diretto tra amministratori e comunità. È l'iniziativa realizzata a Roscigno, nel Salernitano, dove questa mattina il primo cittadino Pino Palmieri ha inaugurato la "Panchina del Sindaco", affiancando alla tradizionale deposizione della corona d'alloro ai caduti, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, un gesto dal significato civico.

La panchina, dipinta con i colori della bandiera italiana, vuole rappresentare uno spazio simbolico di incontro e ascolto, nel segno di un rapporto tra istituzioni e cittadini fondato sulla partecipazione e sulla vicinanza. "La politica autentica non si esercita da una posizione di distanza, ma con umiltà, responsabilità e rispetto", ha dichiarato Palmieri, che nella sua esperienza personale richiama anche il servizio prestato nelle Forze Armate.

"Questa panchina vuole rappresentare un sindaco che si siede accanto alla propria gente, con la volontà sincera di ascoltare", ha aggiunto. La scelta di inaugurare l'opera il 4 Novembre ha inteso così associare la ricorrenza nazionale a un messaggio rivolto alla comunità locale, richiamando il valore del servizio alle istituzioni e il ruolo dell'amministratore come punto di riferimento per i cittadini.