Choc a Capaccio: 22enne ucciso con un colpo di pistola alla testa Il giovane è stato ammazzato sotto casa: c'è un sospettato, che è ricercato

Un omicidio è avvenuto ieri sera, intorno alle 22, in via Barizzo Foce Sele a Capaccio Paestum. Un uomo di 25 anni, il marocchino S.O., senza precedenti penali, è stato trovato morto davanti al cancello della propria abitazione. È stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa.

LA LITE E LA FUGA DELL'AUTORE

Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un connazionale della vittima, al culmine di una violenta lite. I motivi del litigio sono ancora da accertare. Dopo gli spari l'uomo è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

BOSSOLI E PISTOLA: IL NODO DELL'ARMA

Sul luogo del delitto sono stati trovati tre bossoli e una pistola. Gli investigatori devono chiarire se si tratti dell'arma usata per uccidere. Non è escluso, inoltre, che tra i due uomini ci sia stato uno scambio di colpi.

I SOCCORSI E LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa e i Carabinieri della stazione di Capaccio Scalo e la Radiomobile della Compagnia di Agropoli. Quest'ultimo si è recato di persona sul posto per coordinare i rilievi e le indagini.

IL MAGISTRATO E L'ESAME SULLA SALMA

Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Salerno. Dopo l'esame esterno, con ogni probabilità sarà eseguita anche l'autopsia.