FOTO. Incidente sull'Aversana, auto nel burrone: 2 in ospedale Sul posto le ambulanze del Vopi e i vigili del fuoco

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sull'Aversana, nel tratto di strada che collega Pontecagnano Faiano a Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un'auto è finite nel burrone ai lati della carreggiata. Il bilancio parla di due feriti, trasportati in codice giallo in ospedale con diverse ferite e traumi.

Sul posto l'intervento tempestivo di due squadre del Vopi e dei vigili del fuoco per estrarre i malcapitati dall'abitacolo, oltre naturalmente alla polizia municipale e alle forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Redazione Salerno