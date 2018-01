Tenta di violentare una ragazza: arrestato 25enne Al rifiuto della giovane la colpisce in testa

Aveva tentato di violentarla, al suo rifiuto l'aveva aggredita facendola cadere. I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Renato Malgieri, in mattinata hanno arrestato un 25enne - J. J., originario del Marocco, ma residente a Casalvelino-, perché accusato di tentata violenza sessuale, lesioni aggravate e minacce.

I fatti risalgono all’agosto scorso, quando l’indagato, dopo aver importunato una ragazza del posto, aveva cercato con violenza di consumare un rapporto sessuale. In particolare, dopo aver fermato la ragazza e averla fatta cadere a terra, aveva provato a stuprarla, bloccandole i polsi. E, di fronte alla sua resistenza, al suo no, non aveva smesso. L'aveva colpita, provocandole anche un trauma cranico.

Non era riuscito, per fortiuna, nel suo intento, poi i carabinieri del Nucleo Radiomobile l'avevano bloccato. Di qui un'ìindagin che ora è sfociata in una ordinanza di custodia cautelare a carico del 25enne, trasferito nel carcere di Vallo della Lucania.

S.B.