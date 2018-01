Ai domiciliari: i carabinieri lo trovano con la droga in casa Arrestato un 48enne in flagranza di reato

Nonostante fosse ai domiciliari i carabinieri lo hanno trovato in possesso di 32 grammi di hashish, in parte già suddiviso in dosi, e della somma di 590 euro.

Tutto è successo a Pontecagnano Faiano, dove un 48enne del posto, nella tarda serata di ieri, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari perchè lo scorso 10 agosto venne trovato alla guida della propria auto con un chilo e 200 grammi di cocaina, nascosti nella ruota di scorta.

Insospettiti dalla presenza di più persone all’interno dell’abitazione dell'uomo, nonostante le prescrizioni impostegli dalla misura restrittiva, i militari hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito, trovando stupefacente e contanti dei quali non ha saputo fornire valide giustificazioni. Il denaro è stato sequestrato, mentre il 48enne è stato nuovamente posto in regime detentivo in casa propria.

