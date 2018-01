Malore in autostrada: muore una donna Tragedia sull'A2 del Mediterraneo, era insieme al figlio

Tragedia sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Una donna è morta tra tra Padula e Sala Consilina. Si tratta di una 68enne di Lauria. L'anziana era in macchina insieme al figlio quando ha accusato un malore. I due hanno fermato l'auto in una piazzola d’emergenza e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari che hanno portato la donna all'ospedale “Luigi Curto” di Polla. Per la malcapitata purtroppo non c'è stato nulla da fare. E' morta in ospedale.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Sala Consilina.

S.B.