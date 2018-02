Cade un flacone per chemioterapia: evacuato Day Hospital E' successo nel polo oncologico di Pagani

Cade e si rompe un flacone con un preparato per chemioterapia, evacuato il Day Hospital per oncoematologia del polo oncologico di Pagani. Il reparto è un centro di riferimento importante per i malati in Campania, sono molti inoltre i pazienti che vi arrivano da tutto il Mezzogiorno.

L'episodio si è verificato poco prima delle 13, il flacone prepara­to nell’unità farmacologica antiblastica dello stesso Polo è finito sul pavimeto dei locali predisposti per la terapia, disperdendo nell’ambiente esalazioni tossi­che e mettendo a repentaglio la salute dei pazienti e del personale che si trovavano in quel momento nel reparto.

I locali del Day Hospital sono stati immediatamente sgomberati per consentire gi interventi necessari alla ripresa dell' operatività del reparto.

S.B.