Furti a raffica nelle aziende agricole, fermato marocchino Recuperati 50 litri di gasolio e un'auto rubata. E' caccia ai complici del 37enne

I carabinieri della stazione di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un 37enne di origini marocchine, Abdelilah Khadiri, residente nella frazione Santa Cecilia di Eboli, sorpreso mentre si era introdotto all'interno di un'abitazione per rubare oggetti di valore. I militari lo hanno sorpreso mentre provava a nascondersi in una Volkswagen Golf, intestata ad un altro extracomunitario marocchino, subito dopo aver asportato, dall'agriturismo "Sguazzo" di Faiano, 50 litri di gasolio.

Secondo i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Erich Fasolino, l'indagato non era solo e stava provando a mettere a segno il colpo insieme ad altri complici, ancora però non identificati. Ma i servizi realizzati proprio con l'obiettivo di prevenire e contrastare i furti ai danni delle aziende agricole del territorio - che spesso sono le vittime preferite dei banditi - ha consentito ai carabinieri di trovare, in una traversa secondaria della litoranea di Pontecagnano (in località Magazzeno), un’Alfa Romeo 156 Station Wagon, rubata l'1 febbraio scorso a Sicignano degli Alburni. Secondo gli inquirenti, si tratta di un'auto utilizzata dai malviventi proprio per mettere a segno i raid nelle aziende agricole salernitane. Sia i 50 litri di gasolio che la vettura sono stati restituiti ai proprietari, mentre gli arnesi utilizzati dai ladri - fra cui un piede di porco ed un levachiodi - sono stati sequestrati. Il marocchino 37enne si trova ora rinchiuso nella camera di sicurezza della compagnia carabinieri di Battipaglia, in attesa del rito direttissimo fissato per lunedì mattina presso il tribunale di Salerno.

L'obiettivo dichiarato delle forze dell'ordine è quello di dare riscontro alle numerose segnalazioni d furti perpetrati ai danni di imprenditori agricoli della zona, che sempre più spesso finiscono nel mirino dei ladri. Un'escalation di reati predatori che crea non poca preoccupazione tra i residenti.

GbL