Finta raccolta fondi per i bambini di pediatria: arrestata Una 42enne è stata fermata ieri all'ospedale Ruggi di Salerno

Si faceva dare denaro per una finta raccolta fondi destinata ai bambini di pediatria. Arrestata in flagranza, per il reato di truffa, una 42enne di Mercato San Severino.

La donna ieri sera, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, si sarebbe finta una volontaria di una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in realtà non esistente. Ha effettuato così una raccolta fondi, finalizzata a prestare assistenza ai bambini ricoverati nel Reparto di Pediatria.

La 42enne è stata fermata e identificata dai carabinieri, intervenuti dopo una chiamata sull’utenza di emergenza 112. E' stata trovata in possesso, durante la perquisizione, di 23 blocchetti di ricevute debitamente compilate e circa 40 euro, provento della truffa appena perpetrata a danno dei degenti ricoverati presso la struttura ospedaliera e di alcuni loro parenti. L’arrestata è stata portata nella propria abitazione in attesa del rito direttissimo.

S.B.