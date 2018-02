Rapina al Punto Snai, è caccia ai banditi Il colpo messo a segno da due malviventi. Esasperati i titolari: è il terzo raid in un anno

Momenti di terrore questa mattina al Punto Snai di via De Gasperi a Pagani, nel salernitano, quando dei malviventi si sono introdotti all’interno del centro scommesse per farsi consegnare l’incasso della giornata.

Un’azione fulminea, come hanno raccontato i titolari dell’attività commerciale e le persone presenti agli investigatori. Almeno due i banditi che hanno messo a segno la rapina, anche se non si esclude che possa essere coinvolta almeno un’altra persona che ha fatto da palo. Esasperati i titolari dell’attività, finita per la terza volta in un anno nel mirino dei malviventi. Anche i residenti della zona hanno invocato più sicurezza e controlli, in una zona considerata da molti “terra di nessuno”.

GbL