Tragico incidente stradale: muore 19enne Perde il controllo della vettura e finisce contro un muro

Tragico incidente stradale nella notte, un 19enne di Campagna ,G.E., è morto questa mattina in seguito alle ferite riportate. Lo schianto ieri sera sulla strada provinciale 195, che collega la località Quadrivio alla frazione Puglietta, nel territorio comunale di Campagna.

Il giovanissimo era alla guida della sua Fiat Panda bianca quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura. L'impatto fatale è avvenuto contro il muro di un'abitazione poco dopo le 22.30.

Uno schianto violento, forse causato anche dall'alta velocità e dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. Il giovanissimo è stato soccorso dai sanitari sul posto. Le sue condizioni sono parse immediatamente gravissime. L'ambulanza lo ha portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Maria Santissima Addolorata" di Eboli, dove è stato operato d'urgenza.

Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita, questa mattina il cuore del 19enne ha smesso di battere. La sua salma si trova ora nell'obitorio del nosocomio ebolitano. Uno choc per i familiari, i genitori e le due sorelle e per gli amici del giovanissimo che frequentava l'Istituto Tecnico Agrario "Giustino Fortunato" di Eboli.

Intanto i carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Nell'urto contro il muro dell'abitazione l'auto del 19enne si è capovolta sulla carreggiata, accartocciandosi. Il giovane è rimasto così intrappolato tra le lamiere contorte dell'auto. Per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che lo hanno estratto a fatica dall'abitacolo.

Ancora sangue sulle strade salernitane, solo poche settimane fa a perdere la vita un 25enne di Calvanico e un 68enne di Battipaglia, il drammatico frontale nei pressi dell'uscita autostradale di San Mango Piemonte.

Sara Botte