Ruba offerte dalla cripta del Duomo di Salerno: denunciato Il 59enne è stato scoperto dal parroco che ha chiamato la polizia

Tenta di portare via denaro dalla cripta del duomo di Salerno. Denunciato dalla polizia un cinquantanovenne pregiudicato della provincia di Potenza, per essersi reso responsabile, a più riprese, del reato di furto presso la cattedrale salernitana.

Gli agent della volante, alle 9 di questa mattina, sono intervenuti perché chiamati dal parroco e da uno dei sacristi, che avevano notato l'uomo armeggiare vicino alla cassetta dove viene riposto il denaro offerto da fedeli e turisti per l’ingresso alla cripta.

L’uomo, che intanto si era allontanato, è stato rintracciato nei pressi di un secondo luogo di culto in corso Garibaldi. Riconosciuto come colui che aveva tentato di portare via le banconote dalla cassetta all’interno della cattedrale, è stato accompagnato negli uffici della Questura. Qui il personale ha visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del duomo risalendo anche a quelle dei giorni addietro, riuscendo così a inchiodare l’uomo anche per le sottrazioni dei giorni precedenti, lamentate sempre dal parroco.

Il 59enne è stato così denunciato per il tentativo di furto di oggi e per quelli messi a segno in passato.

Nei suoi confronti è stata applicata la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Salerno.

S.B.