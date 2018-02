Incidente mortale: perde la vita un 36enne E' finito contro un albero con la sua auto. Lavorava come cameriere al centro commerciale Maximal

Tragico incidente stradale questa mattina a Pontecagnano Faiano, dove un giovane 36enne del posto, J.F., ha perso la vita. Lo schianto intorno alle sei del mattino in via Abate Conforti. Molto probabilmente le cause sono da imputare alla forte velocità e al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Il 36enne, cameriere in un ristorante del centro commerciale Maximall, è finito con la sua Toyota Yaris contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Battipaglia che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso.

Inutile ogni tentativo di soccorrere il giovane che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Dai primi accertamenti effettuati sulla salma pare che il ragazzo avesse un presunto tasso alcolemico di oltre due grammi per litro, di gran lunga superiore a quello consentito per legge.

Ancora sangue dunque sulle strade salernitane, solo tre giorni fa ha perso la vita Gregorio Esposito, 18enne di Campagna morto a causa delle ferite riportate in seguito ad un drammatico incidente stradale. Il giovanissimo stava percorrendo la provinciale 153, tra le frazioni di Puglietta e del Quadrivio.

Forse l'alta velocità, dovuta alla strada in discesa, e l'asfalto bagnato dalla pioggia, Gregorio ha così perso il controllo della vettura che è finita contro un muro e si è ribaltata più volte su stessa, fino ad intrappolarlo in un groviglio di lamiere contorte.

Il personale del 118 ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco per prestargli soccorso, i caschi rossi con le cesoie hanno liberato il giovane dall'abitacolo, diventato per lui purtroppo una trappola mortale.

Gregorio si è ferito alla testa e ad un braccio ma ad ucciderlo sono stati i gravi danni riportati ai polmoni, a causa della rottura di alcune costole in seguito all'impatto.

Sara Botte