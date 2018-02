Bimbo di sette anni cade dal terzo piano Ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli

Un bambino di sette anni è caduto ieri mattina dal terzo piano del balcone di casa, a Sant'Egidio del Monte Albino. Un volo di diversi metri fino a schiantarsi sull'asfalto. Il piccolo si trova ora ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli. Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi. Nell'impatto avrebbe riportato diverse fratture al bacino, agli arti inferiori e superiori, fortunatamente senza conseguenze per gli organi interni.

Una tragedia sfiorata, dai contorni ancora poco chiari. Sul caso indaga la procura di Nocera Inferiore. Intanto si sta cercando di ricostruire proprio la dinamica dell'accaduto.

I carabinieri della tenenza di Pagani stanno cercando di ricostruire gli ultimi minuti prima della drammatica caduta. Se il piccolo fosse solo al momento dell'incidente. Forse una distrazione da parte dei genitori, il bambino sarebbe sfuggito al loro controllo, forse affacciandosi in modo pericoloso, sporgendosi troppo e finendo giù dal balcone. Violento l'impatto con l'asfalto.

I genitori del bambino si sono resi conto subito dell'accaduto e si sono precipitati a soccorrerlo. Il bimbo era ancora cosciente quando la madre e il padre sono intervenuti. Momenti di disperazione e concitazione.

Il piccolo è stato portato subito in ospedale al pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera Inferiore. Dopo un primo intervento e i primi accertamenti i sanitari hanno deciso di disporne il ricovero nel reparto di rianimazione, a scopo precauzionale. Sono state escluse fortunatamente lesioni agli organi interni ma vista la gravità della situazione i medici hanno disposto il trasferimento nel pomeriggio all'ospedale Santobono di Napoli.

Un episodio analogo si è verificato nei mesi scorsi. A gennaio una ragazzina di 12 anni cadde dal balcone di casa a Scafati.

S.B.