Maltratta e minaccia i genitori: arrestato 27enne Da tempo perseguitava i familiari per farsi consegnare soldi

Perseguita e minaccia i genitori. La polizia ha arrestato un salernitano di 27 anni per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ieri mattina i poliziotti sono intervenuti sul Lungomare di Salerno, dove era stata segnalata una lite tra genitori e figlio. Gli agenti hanno accertato che il giovane aveva costretto padre e madre ad uscire dalla loro casa per sottrarsi alle sue violenze, alla pretesa, avanzata con minacce e atteggiamento aggressivo, di denaro.

All’arrivo della polizia, il protagonista, inizialmente barricatosi nell'appartamento, è scappato da un balconcino. Gli agenti lo hanno inseguito e lo hanno indotto a tornare sui suoi passi.

I poliziotti hanno accertato che l’episodio di ieri non era il primo che vedeva i due genitori vittime delle richieste di denaro da parte del figlio. In passato, infatti, si erano verificati analoghi episodi di prepotenza e violenza già denunciati. L’intervento operato dagli agenti ha consentito di contestualizzare la flagranza dei reati commessi dal 27enne che è stato portato in carcere a Fuorni.

S.B.